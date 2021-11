Il comitato “Sì Meazza” comincia a prendere forma e a trovare nuove adesioni. Un centinaio, al momento, come scrive il Corriere della Sera. Con l’aggiunta di un altro nome eccellente: dopo Milly Moratti si aggiunge anche l’ex presidente Massimo Moratti. Altro nome è quello dell’ex direttore generale della Rai, Gianni Locatelli. Lunedì, nel frattempo, arriverà in Consiglio la delibera per avviare il dibattito pubblico, su richiesta dei Verdi.

“Penso che sia la prima risposta che dobbiamo dare ai cittadini: è nostro dovere garantire la massima attenzione per la partecipazione dei cittadini”, dice il capogruppo Carlo Monguzzi.