La Salernitana rischia seriamente l’esclusione dalla Serie A. Il club campano – amministrato dal trust che ha come obiettivo finale la cessione delle quote societarie – non ha ottenuto dal Consiglio Federale la deroga per la prosecuzione del campionato in caso di mancata cessione entro la fine dell’anno. Deroga che era invece stata avvallata dagli altri club del massimo campionato italiano.

Come cambierebbe a questo punto la classifica di Serie A? La Salernitana ha conquistato otto punti in campionato, con due vittorie e due pareggi. A beneficiare di questa situazione sarebbero dunque soprattutto le squadre che hanno perso con i campani e che non perderebbero punti. Queste sono il Venezia e il Genoa (entrambe sconfitte), mentre a Cagliari e Verona – che hanno pareggiato – verrebbe tolto solamente un punto a testa. L’Udinese invece è l’unica squadra che non ha ancora giocato contro i granata, motivo per cui i suoi punti (e numero di sfide giocate) ad ora non cambierebbero:

Questa sarebbe la nuova graduatoria:

Inter – 40 (17 partite)

Napoli – 36 (17 partite)

Milan – 36 (17 partite)

Atalanta – 34 (17 partite)

Fiorentina – 28 (17 partite)

Roma – 28 (17 partite)

Juventus 28 – (17 partite)

Lazio 25 – (17 partite)

Empoli 24 – (17 partite)

Torino 22 – (17 partite)

Verona 22 – (17 partite)

Bologna 21 – (17 partite)

Sassuolo 21 – (17 partite)

Udinese 20 – (18 partite)

Venezia 17 – (17 partite)

Sampdoria 16 – (17 partite)

Genoa 10 – (17 partite)

Spezia 10 – (17 partite)

Cagliari 9 – (17 partite)

Non avendo ancora giocato contro la Salernitana, i punti dell’Udinese rimarrebbero invariati, anche se va sottolineato che un’eventuale esclusione del club campano arriverà comunque una volta completate le sfide del girone di andata, dato che il termine per la cessione è fissato comunque al 31 dicembre.