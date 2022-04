Nel suo ultimo Juventus-Inter con la maglia bianconera, Paulo Dybala non è riuscito a lasciare il segno. Dall’argentino, comunque, il club piemontese si attende un contributo importante nelle ultime gare, per chiudere al meglio il campionato e provare a congedarsi con una coppa Italia nel carniere per impreziosire una stagione difficile.

Sarà quindi il momento dei saluti, ma la corsa per il futuro della ‘Joya’ è già cominciata. Come noto, le pretendenti non mancano, anche se per il momento siamo soltanto ai primi abboccamenti. Come raccontato da Calciomercato.it, comunque, i top club, anche con la possibilità di un colpo a parametro zero, non sarebbero convinti dall’ingaggio di Dybala. L’argentino, per adesso, ha ricevuto solo sondaggi, più che offerte concrete. Si stanno comunque infittendo i contatti con l’Inter, con Marotta che ha un filo diretto ormai avviato con l’agente Antun. A questo proposito, l’ad nerazzurro starebbe però avviando un cambio di strategia inatteso.

Se fino a qualche giorno fa si pensava che l’acquisto di Dybala fosse alternativo alla permanenza di Lautaro Martinez, per motivi tattici ed economici, lo scenario potrebbe cambiare. Starebbe prendendo corpo l’idea di trattenere il ‘Toro’ pur con l’arrivo della ‘Joya’. Un’idea funzionale innanzitutto alla gestione del tempo del mercato, senza arrivare a sessione troppo avanzata e trovarsi in difficoltà. Ma, chissà, con una possibilità reale di vedere insieme i due in nerazzurro nella prossima stagione. Con le dismissioni dei prestiti e con l’addio agli ingaggi pesanti dei vari Vecino, Kolarov, Sanchez, Vidal, più, forse, quelli di Perisic e Handanovic se il rinnovo dovesse farsi troppo complicato, ne deriverebbe un tesoretto che renderebbe la cosa fattibile.