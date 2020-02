Chong-Inter: intesa con il suo agente. Pronta la proposta di contratto

L’Inter non smette di guardare in Premier League: proprio in Inghilterra i nerazzurri sembrano pronti a piazzare un nuovo colpo. Gli occhi del club di Zhang sono puntati su Chong, in scadenza di contratto a giugno con il Manchester United.

Come spiega La Gazzetta dello Sport, Marotta e Ausilio hanno incontrato più volte il suo agente, Sinouh Mohamed, con il quale hanno trovato un accordo sulla base di un contratto di cinque anni per un ingaggio medio di due milioni netti a stagione a salire. Il lavoro è ben avviato, ma ancora ci sono da limare importanti dettagli che sorgono con un giocatore in scadenza.