Chiesa in cima alla lista dei desideri: la chiave può essere Nainggolan!

Un nome in cima alla lista: Federico Chiesa. E’ il figlio d’arte della Fiorentina, infatti, l’obiettivo principale della prossima campagna di rafforzamento e ringiovanimento dell’Inter: un esterno d’attacco per il quale Antonio Conte sarebbe pronto a rivoluzionare anche il suo credo tattico. Ma per strappare Chiesa ai viola, con il presidente Commisso che sta provando ad arrivare ad un rinnovo di contratto di cui si discute già da mesi senza al momento risultati, l’ad nerazzurro Beppe Marotta dovrà mettere sul tavolo una proposta più che soddisfacente. Anche per arginare l’interesse della Juve. E allora la carta da giocarsi, per l’Inter, è quella con il volto di Nainggolan: il jolly che potrebbe far saltare il banco.

Il belga, di rientro dal prestito a Cagliari, potrebbe così essere girato alla Fiorentina, assieme al cartellino di Dalbert (attualmente in prestito secco ai viola) più una cifra tra i 20 e 25 milioni. Pacchetto ritenuto interessante dal club toscano, anche se la parte cash è ritenuta ancora bassa. Ma le basi perché la trattativa proceda ci sono.