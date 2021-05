Giornata di fuoco in casa Inter. Dopo l’incertezza iniziale e la grande attesa, è arrivata la notizia dell’intesa tra Antonio Conte e il club nerazzurro per la rescissione consensuale del contratto. Un divorzio inevitabile dopo la spending review annunciata da Steven Zhang e le profonde divergenze col tecnico sul parziale ridimensionamento prospettato dalla proprietà. Una situazione che ora lascia spazio a diversi scenari relativi al futuro.

Per quanto riguarda il management, la separazione tra il club e il tecnico non dovrebbe avere ripercussioni sul gruppo dirigenziale, con Marotta e Ausilio che rimarranno al loro posto. A loro toccherà il compito di organizzare la ricostruzione in linea con le nuove indicazioni della proprietà: riduzione del monte ingaggi e saldo mercato in attivo. Su questo la posizione di Suning è chiara.

Quanto invece al capitolo allenatore, al momento solo supposizioni e sondaggi: si va da Allegri (ma il tempo qui è veramente poco, visto che Max è corteggiato dalla Juve e pare essere molto vicino al ritorno a Torino al posto di Pirlo) a Simone Inzaghi (dato in forte risalita) passando per Sinisa Mihajlovic e, addirittura, Maurizio Sarri. Ipotesi sul tavolo, tutte da vagliare e valutare con grande attenzione.

Detto questo, poi, occorrerà capire cosa sarà de fedelissimi del tecnico del 19esimo scudetto interista, da Lukaku a Lautaro, passando per Hakimi, Barella e Bastoni. Tutti top player che hanno messo la firma sulla cavalcata nerazzurra e che ora – uno almeno di questi – potrebbero essere sacrificati per ripianare il bilancio e programmare una nuova, non semplice, ripartenza.