All’Inter servono 7 punti nelle ultime 3 partite per avere la certezza della qualificazione. Lo evidenzia stamane il Corriere dello Sport, che specifica come quella di stasera non sia una gara da dentro o fuori in senso stretto, anche se molto del camino europeo dei nerazzurri passerà comunque dal risultato del match del Meazza.

Conte, non a caso, ieri ha parlato di “finale” e sa bene che ai suoi serve ancora fare il salto di qualità definitivo. “Dopo il Toro, Conte aveva già provato a scuotere il gruppo, sottolineando come avesse perso qualcosa, rispetto a come era stata conclusa la scorsa stagione”, ricorda il Corsport.