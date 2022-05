Doppia festa per il Milan, che con la vittoria dello scudetto dopo la quarta fascia della scorsa stagione rientra in Champions dalla porta principale e al sorteggio del 25 agosto sarà testa di serie. Doppia beffa invece per l’Inter, lo scorso anno in prima fascia dopo la vittoria del tricolore, che scalerà in terza con un sorteggio che rischia di essere molto complicato. Terza fascia anche per il Napoli, che per la settima volta nell’era De Laurentiis sarà al via nella fase a gironi, mentre la Juventus sarà in seconda fascia e può sperare in un sorteggio più morbido.

PRIMA FASCIA – Ci sono le squadre vincitrici dei principali campionati europei per ranking, oltre all’Eintracht vincitore dell’Europa League. La vittoria della Champions può far aggiungere anche il Liverpool, mentre se dovesse trionfare il Real, già qualificato dalla Liga, salirebbe in prima l’Ajax, vincitrice del settimo campionato per ranking.

1 CL Liverpool/ se Real allora l’Ajax – 2 UEL Eintracht – 3 Man City – 4 Real Madrid – 5 Milan – 6 Bayern – 7 PSG – 8 Porto

SECONDA FASCIA – Dalla seconda alla quarta fascia la compilazione avviene invece sulla base del ranking. Alle squadre già certe di essere in seconda fascia potrebbe aggiungersi il Liverpool, se dovesse perdere la finale di Champions.

1 Chelsea – 2 Barcellona – 3 Juventus – 4 Atletico – 5 Siviglia – 6 Tottenham – 7 Lipsia – 8 Ajax/ Liverpool (se non vince la Champions)

TERZA FASCIA – 1 Borussia – 2 Salisburgo – 3 Shakhtar – 4 Inter – 5 Napoli – 6 Benfica – 7 Sporting – 8 Bayer Leverkusen

QUARTA FASCIA – 1 Rangers – 2 Dinamo Zagabria /Trabzonspor/Malmo – 3 Stella Rossa – 4 Marsiglia – 5 Olympiacos – 6 Copenaghen – 7 Brugge – 8 Celtic

IL CALENDARIO

Turno preliminare (sorteggio 7 giugno) – 21 e 24 giugno

Primo turno eliminatorio (sorteggio 14 giugno) – 5 e 6 luglio (andata), 12 e 13 luglio (ritorno)

Secondo turno eliminatorio (sorteggio 15 giugno) – 19 e 20 luglio (andata), 26 e 27 luglio (ritorno)

Terzo turno eliminatorio (sorteggio 18 luglio ) – 2 e 3 agosto (andata), 9 agosto (ritorno)

Playoff (sorteggio 1 agosto) – 16 e 17 agosto (andata), 23 e 24 agosto (ritorno)

Gironi, prima giornata (sorteggio 25 agosto) – 6 e 7 settembre

Gironi, seconda giornata – 13 e 14 settembre

Gironi, terza giornata – 4 e 5 ottobre

Gironi, quarta giornata – 11 e 12 ottobre

Gironi, quinta giornata – 25 e 26 ottobre

Gironi, sesta giornata – 1 e 2 novembre

Ottavi (sorteggio 7 novembre) – 14, 15, 21 e 22 febbraio (andata), 7, 8, 14 e 15 marzo (ritorno)

Quarti (sorteggio 17 marzo) – 11 e 12 aprile (andata), 18 e 19 aprile (ritorno)

Semifinale – 9 e 10 maggio (andata), 16 e 17 maggio (ritorno)

Finale – 10 giugno allo Stadio Ataturk di Istanbul