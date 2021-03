C’è un nome nuovo a sorpresa per l’attacco dell’Inter in vista della prossima stagione. Si tratta di Pablo Rodriguez, talento spagnolo classe 2001 che sta incantando il Lecce, lanciato verso la promozione in Serie A.

Il ds giallorosso, Pantaleo Corvino, lo ha portato in Salento con una delle sue intuizioni, strappandolo a prezzo di saldo al Real Madrid, dove è cresciuto seguendo i consigli di un certo Raul Gonzalez Blanco. In 11 partite, Rodriguez ha segnato 5 gol, mantenendo una media di una rete ogni 94 minuti e riscattando una prima parte di stagione negativa tra Covid e infortuni. L’Inter sembra aver messo gli occhi su di lui, come scrive calciomercato.com.

“Più di qualche squadra ha iniziato a raccogliere informazioni e fra i quali figura anche la capolista Inter, alla ricerca di un quarto attaccante disposto a crescere all’ombra di Lukaku, Lautaro e Sanchez ma con la qualità per ben figurare da subito (…). Un maestro come Raul alle spalle, la speranza di ripercorrere le orme di una macchina da gol come Haaland e i paragoni con Mauro Icardi, che come lui ha avuto in Abian Morano il procuratore che gli ha consentito di muovere i primi passi nel calcio che conta. Anche l’Inter studia Pablo Rodriguez”, si legge.