Come sempre, a ruota libera e senza peli sulla lingua, Antonio Cassano alla Bobo Tv ha parlato del possibile ritorno di Romelu Lukaku all’Inter. L’ex genio e sregolatezza di Bari Vecchia non è d’accordissimo sul ritorno del belga in nerazzurro, polemizzando sul suo addio dell’estate scorsa. Queste le parole di FantAntonio:

“Non lo riprenderei fossi nell’Inter. Ha detto che andava nella squadra dei suoi sogni a guadagnare 15 milioni di euro. Adesso però a Londra non tocca un pallone e vorrebbe tornare in Italia. Doveva pensarci prima, a questo punto dico: che rimanga al Chelsea”.

Romelu Lukaku dopo aver spinto per lasciare l’Inter per tornare al Chelsea nell’estate 2021, sta spingendo verso un ritorno a Milano. La sua stagione a Londra non è stata delle più positive e pur di rivestire la maglia nerazzurra sarebbe disposto a dimezzarsi l’attuale ingaggio – monstre per le casse dell’Inter – percepito al Chelsea.

Per tornare all’Inter si sta muovendo il calciatore in prima persona, e l’Inter punta ad averlo in prestito (soluzione che non convince il Chelsea). La trattativa va avanti.