“Berardi è cresciuto nel Sassuolo, con lui c’è un legame speciale: è un campione ed è maturato tantissimo. Oggi è uno dei migliori giocatori italiani, se non il migliore. È chiaro che possa esserci l’ambizione di voler andare in un grande club, se arriverà una richiesta importante faremo un ragionamento con lui. La proposta della Fiorentina non era congrua con il valore del giocatore, ma probabilmente per Berardi serve un club top”. Parole dell’ad del Sassuolo Giovanni Carnevali intervenuto a La Politica nel Pallone su Gr Parlamento. Poi il dirigente dei neroverdi avverte poi le pretendenti di Scamacca e Frattesi: “65 milioni? Può essere anche una offerta bassa”.

In particolare l’Inter si è messa già al lavoro per assicurarsi in anticipo i due gioielli del Sassuolo in vista della prossima stagione. “Noi non abbiamo la necessità di vendere, magari potremmo cederne uno solo – ha detto ancora Carnevali – Sono giocatori importanti, di grande prospettiva e nel momento in cui saranno richiesti verrà fatta una adeguata proposta. Abbiamo parlato a suo tempo con l’Inter, con qualche altra società straniera ma anche italiana. Ad oggi di richieste concrete non ne abbiamo avute. Credo ci siano più probabilità di ricevere offerte dall’estero, credo che oggi per il calcio italiano èdifficile anche se a me farebbe piacere se restassero in Italia”.