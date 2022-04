Ai microfoni di Sportmediaset Hakan Calhanoglu è tornato sul rigore che ha deciso la sfida contro la Juventus: “E’ stato il rigore più importante della mia carriera, in questa partita volevamo vincere. Il primo l’ho sbagliato, ma ero in fiducia e ho segnato il secondo. L’importante è avere vinto. Lasciare il secondo tiro a qualcun altro? Assolutamente no, avevo fiducia in me e nel mio tiro”.

“Un match che ci dà carica in più, non era facile. Non abbiamo fatto la miglior partita della stagione ma non ci interessa, servivano tre punti e così è stato”.

Il turco ha poi punzecchiato il Milan sul discorso scudetto: “Crediamo allo scudetto, non mi piace parlarne troppo ma lotteremo fino alla fine del campionato. I miei obiettivi futuri? Restare all’Inter per vincere…e non farmi male”.