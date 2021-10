Il tecnico dell’Inter Simone Inzaghi ai microfoni di Dazn nel post partita del match vinto contro il Sassuolo ha parlato della prestazione di Hakan Calhanoglu: il turco ex Milan ha nuovamente deluso, ed è stato sostituito nella ripresa da Vidal.

“Nella ripresa volevo più spinta e ho fatto 4 cambi. Abbiamo reagito alla grande rimanendo in partita. La squadra ha dimostrato orgoglio e non ha mollato fino a ribaltare la partita. Sono contento di Calhanoglu, deve crescere così come tutti gli altri. Sabato con l’Atalanta aveva fatto benissimo, oggi ha un po’ sofferto. L’ho voluto a tutti i costi e ci darà tanto da qui alla fine”, ha spiegato l’allenatore piacentino.