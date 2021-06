Hakan Calhanoglu si appresta a diventare un calciatore dell’Inter. Secondo quanto riferito da Sky Sport, sono state programmate per domani le visite mediche del calciatore turco. Si concretizza l’inserimento delle ultime ore del club nerazzurro, nato soprattutto per via della situazione legata a Christian Eriksen. L’Inter è stata abile a incunearsi tra le trattative in alto mare con altri club, Milan compreso, e a convincere il giocatore, richiesto esplicitamente da Simone Inzaghi, con un contratto fino al 2024 a 5 milioni di euro più uno di bonus.

Calhanoglu potrebbe arrivare già in giornata in Italia da Baku, dove si trova in ritiro, prossimo allo scioglimento vista l’eliminazione dagli Europei, con la Nazionale turca. Si ipotizza già il possibile numero di maglia di Calhanoglu in nerazzurro: occupato il 10, sceglierà probabilmente la maglia numero 11 o 21.