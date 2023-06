Zhang sogna la Champions League con l’Inter e vola a Istanbul! Maxi-premio ai giocatori – GdS

Zhang volerà insieme alla squadra a Istanbul con l’obiettivo di conquistare la UEFA Champions League. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, maxi-premio per i giocatori in caso di vittoria. Ecco tutti i dettagli.

IN FINALE – Steven Zhang giovedì salirà sull’aereo diretto a Istanbul con i giocatori, lo staff tecnico e gli altri dirigenti. Il presidente non si vuole perdere neppure un attimo dell’avvicinamento alla finale di UEFA Champions League. Il presidente sogna l’impresa e sta facendo di tutto per mettere il gruppo nelle condizioni di vincere la sfida secca contro il Manchester City, anche mettendo a disposizione un maxi-premio alla squadra di ben 10 milioni di euro. Un bonus collettivo extra rispetto ai bonus individuali previsti nei contratti dei singoli giocatori. Molti di loro, difatti, hanno previsto nei loro contratti un bonus in caso di vittoria della Champions League. A questi, in tutto circa 5 milioni, si aggiungerà un premio di altri 5 milioni che sarà diviso solo tra i giocatori.

Fonte: Gazzetta dello Sport – Andrea Ramazzotti