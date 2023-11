Scalvini, l’Ital-Inter è l’obiettivo. Ci sono però due ostacoli – TS

Giorgio Scalvini è il grande obiettivo dell’Inter per la difesa secondo il Corriere dello Sport. Sarebbe il coronamento del progetto italiano portato avanti da Giuseppe Marotta e Piero Ausilio.

ITALIA – Il progetto è quello di continuare sulla linea italiana nell’acquisto dei calciatori. Uno degli obiettivi è Giorgio Scalvini, il difensore dell’Atalanta che ancora non ha compiuto 20 anni. A meno di 40 milioni di euro difficile portarlo a Milano, questo è un ostacolo importante. Assieme a ciò preoccupa la concorrenza, soprattutto quella del Manchester United che ha già preso Rasmus Hojlund da Bergamo. Scalvini è in dubbio per la sfida con l’Inter di sabato, il problema alla schiena non è semplice da superare. Intanto però Giuseppe Marotta guarda al futuro, Francesco Acerbi e Matteo Darmian cominciano ad avere un’età non indifferente: 36 e 34 anni. Parte così il ringiovanimento della rosa, dove tra l’altro i difensori sono quasi tutti lombardi: i due già citati, Federico Dimarco e Alessandro Bastoni. Anche Scalvini è di Brescia!

Fonte: TuttoSport – Stefano Scacchi

