Lautaro Martinez, il rinnovo con l’Inter solo una questione di dettagli – TS

PROSSIMAMENTE – L’Inter si prepara ad accontentare Lautaro Martinez e viceversa. L’attaccante argentino, leader e capitano di un’Inter che punta alla doppia stella, è pronto a restare a Milano e ambire a traguardi importanti. Trascinatore senza eguali e secondo miglior assistman della squadra dopo Dimarco, Lautaro Martinez è stato onnipresente nell’anno appena concluso. L’argentino infatti, è stato anche il calciatore più presente della squadra di Inzaghi, con 59 gettoni in 61 partite giocate. Un’infinita. Grazie a questi numeri arriva dunque la conferma del ricco rinnovo, spiegano i colleghi di Tuttosport. Sarà un contratto da quasi 8 milioni di euro a stagione, con bonus e vittorie escluse fino al prossimo giugno 2028. I contatti tra il club e l’entourage sono avviati verso l’esito positivo. Per l’Inter mancano solo i dettagli, come di consueto, da sistemare. In viale della Liberazione si pensa dunque all’annuncio: archiviati i rinnovi di Dimarco, Darmian e Mkhitaryan. Adesso è arrivato il momento del capitano nerazzurro.

