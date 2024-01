Buchanan-Inter non più questione di ‘se’! Ora altro interesse – Sky

Buchanan andrà all’Inter nel mercato di gennaio, che inizierà domani. Ne è certo Demicheli, che a Sky Sport 24 dà per certo l’affare. Con un nuovo interesse: quello di capire quando potrà debuttare.

CHIUSA! – Così Marco Demicheli nell’edizione dedicata al calciomercato di Sky Sport 24: «Tajon Buchanan nei prossimi giorni dovrebbe diventare un nuovo giocatore dell’Inter. Operazione da circa dieci milioni totali, sette-otto milioni di euro più bonus. Accordo definito con il Club Brugge, è quello che serviva a Simone Inzaghi dopo aver perso Juan Guillermo Cuadrado. Gli serviva un jolly, oltre a Matteo Darmian che è l’uomo buono per tutte le occasioni. Difficile che Buchanan possa esserci per Inter-Verona, si lavorerà per metterlo a disposizione di Inzaghi nelle partite successive. Aveva provato a prenderlo nelle scorse sessioni, era a scadenza 2025 e non voleva rinnovare: arriverà a cifre più contenute».

