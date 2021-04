Che mercato sarà per l’Inter? La Gazzetta dello Sport spiega come il club nerazzurro penserà sostanzialmente a puntellare la rosa più che a rivoluzionare. E così, per l’attacco, torna il nome di Edin Dzeko. Il bosniaco potrebbe dire addio alla Roma e accasarsi altrove a costi molto contenuti o addirittura a zero: “È un vecchio pallino di Conte, nonché soluzione importante per giocare sia con Lukaku sia con Lautaro. Lui è l’unica possibile eccezione all’abbassamento dell’età media”, spiega la rosea che poi ricorda anche il nome di Luis Muriel, possibile però solo con un budget elevato..

Forze nuove anche per la fascia sinistra: il nome che torna prepotente è quello di Emerson Palmieri, al passo d’addio al Chelsea dove arrivò proprio ai tempi di Conte. Per il resto, occhi anche su Florenzi (il Psg non ha ancora fatto sapere se lo riscatterà) e su Silvestri (Musso invece costa almeno 20 milioni).