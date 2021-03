Forte, esperto, di carisma. L’Inter ha individuato il prossimo colpo di mercato per rendere ancora più competitiva la squadra in vista del futuro. Si tratta di Georginio Wijnaldum, 30 anni, centrocampista olandese del Liverpool. Una scelta mirata legata a diversi fattori. Un giocatore che piace molto a Conte. La redazione di ‘Sportmediaset’ fa sapere che l’Inter, che lo seguiva già in passato, ha un accordo verbale col giocatore in vista dell’estate.

Wijnaldum è in scadenza di contratto e, a quanto pare, non rinnoverà con il Liverpool, corteggiato da altri club. L’Inter su tutti. Ci sarebbe già l’intesa economica da ratificare nelle sedi opportune.

Wijnaldum, settanta presenze con la Nazionale Olandese, è a Liverpool dal 2016, dopo cinque stagioni coi Reds potrebbe decidere di andare via. L’Inter ha seguito la sua situazione contrattuale e ha affondato il colpo. Approfittando del mancato rinnovo, lo ha corteggiato fino a convincerlo. A quanto pare, secondo Sportmediaset, c’era l’intenzione di acquistarlo già in passato, poi la società ha scelto di prenotarlo a parametro zero.

Non è la prima volta che l’Inter, assecondando le richieste del proprio allenatore, punta su giocatori esperti, di trent’anni ed oltre, per rinforzare la rosa. In estate, ad esempio, erano arrivati Vidal e Kolarov, anche se entrambi hanno reso meno rispetto alle aspettative. L’idea di Conte è quella di unire il carisma dei veterani con la bravura dei giovani da valorizzare, come Bastoni e Barella, ormai due certezze per l’Inter ma anche per la Nazionale di Roberto Mancini che a giugno si prepara a disputare l’Europeo.