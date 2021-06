In casa Inter si ragiona su possibili operazioni di mercato in linea con la stringente politica economico-finanziaria varata dal presidente Steven Zhang. In attesa di incassare la cifra richiesta per Achraf Hakimi – i nerazzurri valutano il marocchino 80 milioni, per ora il PSG è arrivato a 60 – si pensa già ai possibili sostituti dell’ex Dortmund.

Come riferito da La Gazzetta dello Sport, nella lista dei papabili, oltre ai nomi di Florenzi ed Emerson Royal, ci sarebbe anche Adam Marusic, il montenegrino valorizzato da Simone Inzaghi nell’ultima stagione.

Il jolly di fascia, capace di giocare indifferentemente a destra e a sinistra e capace di adattarsi anche al ruolo di centrale difensivo nello schieramento a tre, è un assoluto pupillo dell’allenatore piacentino. Col contratto in scadenza il 30 giugno del 2022 – e con un ingaggio annuo pari a 750 mila euro – Marusic potrebbe essere il primo colpo della nuova Inter.

Sebbene sia presumibile che il patron biancoceleste Lotito alzerà muri e barriere pur di non cedere il giocatore al suo ex tecnico, c’è da rilevare come Marusic rappresenti uno dei pochi profili con cui la Lazio possa chiudere a bilancio una succosa plusvalenza. La strada è tracciata, ora si attendono le mosse di Giuseppe Marotta…