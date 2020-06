Calciomercato: Inter superata nella corsa a Werner

Dalla Germania non hanno dubbi: secondo quanto riporta la ‘Bild’, Timo Werner non andrà all’Inter e si trasferirà al Chelsea, in Premier League. Per la testata tedesca, gli agenti del bomber del Lipsia hanno raggiunto un accordo di massima con i Blues che prevede un contratto da 10 milioni di euro l’anno fino al 2025.

Il club londinese, inoltre, sarebbe pronto a pagare la clausola rescissoria dell’attuale contratto di Werner, che vale circa 60 milioni di euro.

Se la notizia dovesse trovare conferma ufficiale si tratterebbe di una beffa clamorosa per i nerazzurri, che fino a pochi giorni fa sembravano in vantaggio sui club concorrenti. Tra questi, i cugini del Milan e un’altra società di Premier League, il Liverpool, che pochi mesi fa era praticamente certo di assicurarsi le prestazioni di Werner prima che stop per la pandemia di coronavirus cambiasse ogni prospettiva.