Calciomercato: Inter e Bayern pensano ad uno scambio

​​Inter e Bayern Monaco potrebbero chiudere diverse operazioni di calciomercato. Come riporta la redazione di calciomercato.com, ​Ivan Perisic, almeno di clamorosi colpi di scena, resterà in Bundesliga. Il club bavarese considera l’esterno croato un elemento importante e ha fatto già sapere alla dirigenza della Beneamata di esercitare il diritto di riscatto a giugno per una cifra che oscilla tra i 15 e i 20 milioni di euro.

Il Bayern Monaco, all’interno della propria rosa, ha un calciatore che piace particolarmente ai dirigente nerazzurri Beppe Marotta e Piero Ausilio. Si tratta del centrocampista francese Corentin Tolisso. Il centrocampista vorrebbe giocare con maggiore continuità anche per avere la possibilità di convincere il commissario tecnico Deschamps a prenderlo in considerazione per il prossimo Europeo. L’operazione potrebbe essere imbastita con uno scambio: il cartellino di Perisic e un conguaglio economico in favore dei tedeschi per Tolisso.

Non sembra veritiero, infine, l’ipotesi di un ritorno di fiamma dell’Inter su Philippe Coutinho, attaccante in prestito al Bayern dal Barcellona fino a giugno. I tedeschi possono riscattarlo per una cifra pari a 120 milioni, ma non dovrebbero esercitarlo. Il calciatore potrebbe restare in Spagna.