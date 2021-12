L’Inter continua a guardare al mercato e prosegue sulla “linea Marotta”: spazio a giovani calciatori italiani. A fare il punto della situazione è La Gazzetta dello Sport.

Se per gennaio dipenderà molto dalle uscite, i dirigenti stanno lavorando in ottica estate. Il primo nome per rinforzare il centrocampo è quello di Frattesi. Il giovane calciatore del Sassuolo è da tempo nel mirino di Ausilio e Marotta ma strapparlo a Carnevali non sarà di certo facile, soprattutto per la concorrenza che sarà altissima. L’altro nome è quello di Samuele Ricci, regista dell’Empoli. Una possibilità che segue il progetto nerazzurro: un acquisto per il presente e per il futuro.