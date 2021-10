Nell’Inter di questo avvio di stagione, uno dei protagonisti indiscussi è stato Edin Dzeko, capace di prendersi subito la squadra sulle spalle e avere un impatto devastante con 6 reti in 7 presenze in campionato. Il bosniaco almeno a livello realizzativo non sta facendo sentire la mancanza di Lukaku, per il club ora sarebbe importante trovare un suo sostituto quando non dovesse essere in grado di scendere in campo. I tentativi estivi di Marotta non sono andati a buon fine, a gennaio i nerazzurri riproveranno con decisione a portarsi a casa un bomber di scorta.

Si busserà di nuovo alla porta del Sassuolo per Gianluca Scamacca. Come riportato da ‘Tuttosport’, Marotta vuole provare a sfruttare i buoni rapporti con il club neroverde, per strappare un prestito con diritto di riscatto. Potrebbe essere questa la chiave per sfilarlo alla Juventus, che pure ci aveva pensato. Il Sassuolo, come detto, in estate aveva chiuso la porta e lo stesso Scamacca voleva giocarsi le sue chances in Emilia. Ma per ora, con Dionisi, è sempre subentrato dalla panchina. Se le cose restassero così, potrebbe anche accettare un ruolo da bomber di scorta a Milano.