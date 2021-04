Ottima notizia per Antonio Conte: tutti i giocatori dell’Inter rientrati dai vari ritiri con le proprie nazionali sono risultati negativi ai tamponi molecolari eseguiti nella giornata di giovedì. Non solo dunque i tre azzurri Barella, Sensi e Bastoni ma anche i sette compagni convocati dai rispettivi ct. In particolare, con il focolaio sviluppatosi in seno alla delegazione italiana, c’era un po’ di apprensione, timori comunque allontanati con l’esito dei test arrivato stamani.

L’allerta resta comunque massima, i contatti ridotti al minino, i tamponi verranno ripetuti anche nelle prossime ore. Va da sè che, dopo le negativizzazioni di Handanovic, Vecino e De Vrij, Conte può tirare un sospiro di sollievo in vista del match contro il Bologna e del mini tour de force della prossima settimana con il recupero contro il Sassuolo e la sfida successiva con il Cagliari.