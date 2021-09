Non è un periodo fortunato per l’Italia di Roberto Mancini. Il ct, già privo di elementi fondamentali, dovrà fare a meno questo sera anche di Stefano Sensi e Alessandro Bastoni, alla vigilia sicuri titolari per il la gara contro la Lituania di Reggio Emilia. Lo scrive ‘La Gazzetta dello Sport’. Il centrocampista ha accusato un problema al polpaccio, mentre il difensore ha riportato una botta in allenamento.

Per quest’ultimo sono già stati previsti degli esami strumentali. Brutte notizie quindi anche per Simone Inzaghi, il quale è in attesa di ulteriori notizie sulle loro condizioni.