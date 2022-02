E’ la giornata del rinnovo di Marcelo Brozovic con l’Inter. Manca solo l’ufficialità da parte del club nerazzurro per confermare il centrocampista in maglia meneghina fino al 2026, la nuova data di scadenza del contratto che lo lega al club in cui gioca dal 2015.

Dopo i rinnovi di Marotta e Ausilio, tocca ai giocatori. Brozovic sarebbe andato in scadenza il prossimo 30 giugno, ma l’Inter non ha mai avuto intenzione di lasciarlo andare via, tanto meno a costo zero. Così, è stato preparato il terreno per l’accordo per un quadriennale, da sei milioni netti a stagione.

Accordo totale raggiunto da tempo, come evidenzia Sky, ma effettivo solamente nella giornata odierna con la conferma da parte dell’Inter. Tiitolarissimo di Inzaghi, sarà in questo modo tra i più pagati della rosa nerazzurro, dietro solamente ai compagni cileni Vidal ed Alexis Sanchez.

Le cifre del contratto di Brozovic vedevano il croato guadagnare tre milioni e mezzo: un notevole incremento per rimanere all’Inter e provare a vincere nuovamente in Italia prima e in Europa poi, visto e considerando il ritorno tra le grandi del continente già nella stagione in corso.

Acquistato nel 2015 dopo aver ben impressionato alla Dinamo Zagabria, Brozovic vola verso le 300 gare ufficiali con l’Inter (attualmente è a 275): nell’ultimo anno sono arrivati anche i trofei, con lo Scudetto prima e la Supercoppa Italiana conquistata.

Col il rinnovo di Brozovic, l’Inter conferma il proprio titolare, guardando allo stesso tempo al calciomercato: in estate mirino su uno giocatore in grado di poter coprire il croato se indisponibile, come accaduto nella sfida contro il Sassuolo, persa 2-0 a San Siro.