Marcelo Brozovic ha parlato ai microfoni di Prime Video dopo il match perso contro il Real Madrid. Le sue dichiarazioni.

«Un po’ pesa il premio, non fa niente. Abbiamo giocato troppo bene il primo tempo, dovevamo essere 3-0 per noi. Poi abbiamo preso questo gol che non si deve prendere in Champions. Oggi non abbiamo visto differenza tra noi e il Real Madrid. Abbiamo giocato bene ma se non fai gol perdi la partita.

Meglio dimenticare subito questo match ma dobbiamo ricordare cosa abbiamo fatto e dove si può fare meglio ma ora testa alla prossima partita. Mi piace come abbiamo giocato, senza paura e sempre davanti. Loro sono stati in difficoltà ma noi abbiamo giocato bene ed è mancato solo il gol».