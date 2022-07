La Juventus tenta l’affondo decisivo per Gleison Bremer. Dopo la partenza di De Ligt, direzione Bayern Monaco, il club bianconero è in vantaggio nella corsa al brasiliano del Torino ed è deciso ad andare all-in su di lui con un’offerta superiore a quella dell’Inter: 40 milioni di parte fissa più 7 bonus, questo quanto messo ufficialmente sul tavolo della trattativa. I nerazzurri nel frattempo hanno tentato il rilancio: 30 milioni più 5 di bonus e la cessione a titolo definitivo – non più il prestito – di Casadei, gioiellino della Primavera dell’Inter valutato 8 milioni, con diritto di recompra a loro favore.

Nel tardo pomeriggio di lunedì c’era stato l’incontro tra i dirigenti del Torino e quelli dell’Inter e, successivamente, il summit tra il presidente granata Urbano Cairo e il dt Davide Vagnati con l’entourage di Gleison Bremer. “È andato tutto bene con l’Inter, abbiamo fatto una bella chiacchierata. Fiducia? Sì. Tempistiche? Vediamo, non c’è fretta. Il mercato è ancora lungo. Offerta della Juve? Ne stiamo parlando con entrambi i club”, ha detto Vagnati ai microfoni di Sky al termine della lunga giornata di trattative.

La sfida tra bianconeri e nerazzurri è tutt’altro che chiusa, come ha confermato lo stesso dirigente del Torino. Il club granata deve ancora decidere. Lo farà dopo aver valutato l’offerta dei bianconeri – arrivata in queste ore – e riesaminato quella dei nerazzurri, che si trovano in una posizione di svantaggio ma non mollano il colpo, forte del patto con il giocatore, che ha già dato la sua preferenza al club milanese. Anche se, c’è da dire, che la Juve ha proposto al difensore brasiliano un quinquennale da 5 milioni netti a stagione contro i 4 dell’Inter.

L’Inter non getta la spugna, ma comincia a studiare un piano alternativo. Il primo nome del piano B è quello di Nikola Milenkovic della Fiorentina, con cui il giocatore ha un contratto fino al 2023. Torna di moda il nome di Merih Demiral, su cui l’Inter si era già mossa a giugno quando non era chiaro se l’Atalanta l’avrebbe riscattato: potrebbe essere inserito in uno scambio alla pari con Andrea Pinamonti, da tempo nel mirino del club bergamasco. Piacciono anche Manuel Obafemi Akanji, in scadenza nel 2023 con il Borussia Dortmund, e il sudcoreano del Fenerbahce Kim Min-Jae, su cui c’è forte il Napoli. Ma Bremer resta l’obiettivo. Juve in pole ma niente è ancora deciso.