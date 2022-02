Paolo Bonolis ha detto la sua circa l’affare Vlahovic-Juventus durante l’ultima intervista rilasciata a FCInter1908. Ecco le sue parole:

“La Juve ha fatto la Juve, procurandosi quello che le serviva: una prima punta di spessore e un regista, che può sgravare da compiti difensivi Locatelli. Trovo tuttavia curioso un aspetto..“Come hanno fatto a cedere Bentancur e Kulusevski a 70 milioni?

Con tutto il rispetto per i due giocatori in questione, ma non mi sembra valgano certe cifre. Guarda caso sono rientrati da quello che hanno speso per Vlahovic. Non è che Paratici, in fondo, ha lavorato ancora per avvantaggiare la Juve? Ho letto anche che alcuni tifosi del Tottenham non siano proprio così soddisfatti di questi due nuovi acquisti…”.