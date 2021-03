Per continuare a inseguire lo scudetto, l’Inter deve continuare a vincere. In programma, sabato, c’è la sfida col Bologna, gara delle 20.45. Una sfida molto insidiosa contro una squadra che sta attraversando un buon momento di forma. In panchina ci sarà l’ex di turno, Mihajlovic.

Quando vedere Bologna Inter

La partita tra Bologna e Inter è in programma sabato 3 aprile alle ore 20.45 allo stadio Dall’Ara. La sfida sarà valida per la 29esima giornata di campionato.

Dove vedere Bologna Inter

Sarà Sky Sport a trasmettere la partita. Per seguirla basterà sintonizzarsi su Sky Sport Serie A o sul canale 251 di Sky Sport. Come sempre è disponibile anche il live streaming dell’evento tramite le applicazioni Sky Go e Now Tv per smartphone, tablet, pc e smart tv.