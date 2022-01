Nessuna decisione da parte del Giudice Sportivo di Serie A in merito alla gara non disputate domenica al ‘Renato Dall’Ara’ di Bologna tra i padroni i casa allenati da Sinisa Mihajlovic e l’Inter di Inzaghi.

Nel comunicato della Lega, il dott. Gerardo Mastrandrea prende tempo, come si evince dalla dicitura: “Bologna-Inter sub iudice”.

Il Giudice Sportivo acquisirà la documentazione relativa alla vicenda, con il Bologna che non si è presentato al match a causa della decisione dell’ASL di mettere in quarantena l’intero gruppo squadra dopo alcuni casi di positività al Covid-19.

La mancata decisione del Giudice Sportivo ha conseguenze anche sulla prossima sfida dell’Inter: Simone Inzaghi dovrà rinunciare ad Hakan Calhanoglu, squalificato per un turno. Il turco doveva scontare lo stop contro il Bologna, ma a causa della sfida non disputata dovrà saltare il match contro la Lazio, in programma domani sera a San Siro.