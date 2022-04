E’ iniziata poco fa l’udienza al Collegio di Garanzia del Coni del ricorso presentato dall’Inter per la gara del 6 gennaio non giocata contro il Bologna. Questa la tesi dei nerazzurri pronunciata dall’avvocato Cappellini: “Il Bologna non si è presentato in campo ma non ha nemmeno mai invocato la causa di forza maggiore. Il Bologna non ci ha detto se aveva 7 tesserati da schierare in campo. Riteniamo che il silenzio del Bologna fosse volto a nascondere la loro possibilità di giocare”, riporta Sportface.

Risponde Grassani, l’avvocato del Bologna: “Il provvedimento della ASL impediva al Bologna di giocare. Causa di forza maggiore? Il 5 gennaio il Bologna ha comunicato con una pec a Giudice Sportivo, Lega, Federcalcio, Inter e Cagliari il provvedimento della ASL. Non poteva giocare”.

L’esito è atteso per il tardo pomeriggio.