Il recupero di Bologna-Inter è diventato uno dei temi più caldi della corsa scudetto. Dopo la vittoria sul Napoli, Stefano Pioli si è detto dispiaciuto di non poter guardare una classifica senza asterischi, mentre Simone Inzaghi, alla vigilia del match col Liverpool, ha sottolineato che la sua squadra sta ancora aspettando l’esito del ricorso al Collegio di garanzia del Coni, dopo che lo scorso 14 febbraio la Corte sportiva d’appello aveva deciso che la gara va disputata. Se anche il terzo grado di giudizio dovesse confermare la sentenza bisognerebbe trovare una data utile per il match del Dall’Ara all’interno di un calendario fittissimo: la prima potrebbe essere quella di mercoledì 27 aprile, tra la 34esima e la 35esima giornata di Serie A (Inter-Roma e Udinese-Inter).

Si andrebbe dunque a recuperare la partita quando ne mancherebbero appena 4 alla conclusione del campionato, con una classifica che potrebbe anche essere molto diversa da quella attuale. Calendario alla mano, d’altronde, non sembrano esserci molte alternative. A fare i conti è il Corriere della Sera, secondo cui l’udienza davanti al Collegio di garanzia non è ancora stata fissata. I club, dopo la sentenza di secondo grado, hanno 30 giorni di tempo per avanzare il ricorso, quindi fino a metà marzo possono entrambi presentare la loro documentazione. Dopodiché vi è un altro mese per produrre le memorie difensive, perciò si arriverebbe al weekend di Pasqua.

Considerando che la settimana del 20 aprile è in programma il derby di ritorno di Coppa Italia, la prima data disponibile sarebbe proprio quella del 27, sempre che l’Inter non vada avanti in Champions. In quei giorni sono infatti in programma le semifinali della massima competizione europea per club e pertanto, se anche i nerazzurri dovessero essere “disponibili”, dovrebbero giocare a un orario differente, ad esempio nel tardo pomeriggio.