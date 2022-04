Si avvicina l’appuntamento con il derby di Milano che si giocherà martedì 19 aprile alle 21. Inter e Milan si sfideranno nella semifinale di ritorno di Coppa Italia dopo lo 0-0 della gara di andata per decidere chi accederà all’ultimo atto della competizione. È aperta la vendita libera per tutti, per seguire dal vivo e sostenere la squadra in uno degli appuntamenti più attesi: l’ultima stracittadina 2021/22.

I biglietti sono acquistabili online su inter.it/tickets e presso i punti vendita Vivaticket, gli uffici Inter di San Siro e l’Inter Store di San Babila.

Il settore destinato ai tifosi ospiti, secondo anello blu, è in vendita per i titolari di tessera Cuore Rossonero sul sito AC Milan e sportello Casa Milan al prezzo di 40 Euro ovvero, come da tradizionale accordo tra le società, lo stesso applicato alla tifoseria interista in occasione del Derby della Semifinale di andata. L’eventuale vendita libera dei posti residui del settore ospiti è prevista dalle ore 10.00 di martedì 5 aprile.