Nicola Berti, ex centrocampista dell’Inter, ai microfoni de La Gazzetta dello Sport ha commentato il pareggio per 2-2 ottenuto dai nerazzurri sul campo della Sampdoria: “Due punti persi per l’Inter? Diciamo che così facciamo respirare gli altri, non possiamo mica vincere sempre. Scherzi a parte, sì, credo siano 2 punti persi”.

Cosa non l’è piaciuto?

“Non tanto la partita, alla fine si poteva vincere. Però mi tengo un punto interrogativo su Sensi”.

Non lo avrebbe fatto giocare?

“Io no, era rientrato non al meglio dalla Nazionale. È stato un piccolo errore”.