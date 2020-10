Archiviato il 4-3 sulla Fiorentina, l’Inter domani sarà subito in campo a Benevento. Secondo quanto riferisce il Corriere dello Sport, Conte è orientato a far rifiatare più di un elemento sceso in campo sabato contro i viola: Lautaro, Bastoni, Perisic, Brozovic ed Eriksen. Lukaku sta bene e dovrebbe partire dall’inizio con Sanchez al suo fianco e Sensi sulla trequarti. In difesa torna De Vrij e c’è ballottaggio tra D’Ambrosio e Skriniar, mentre a centrocampo ecco dal 1′ Hakimi e uno tra Vidal e Brozovic. Attenzione alle condizioni di Barella: “A lui Conte proprio non vorrebbe rinunciare, ma ieri il centrocampista ex Cagliari era sofferente per una botta rimediata a un piede contro i viola. Se offrirà garanzie, potrebbe non riposare, altrimenti spazio a Gagliardini”, si legge.

PROBABILE FORMAZIONE INTER (3-4-1-2): Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, Kolarov; Hakimi, Barella, Brozovic, Young; Sensi; Lukaku, Sanchez.