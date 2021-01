L’Inter è attesa da settimane e mesi importanti, non solo sul campo. Continua la due diligence di BC Partners (con l’advisory Tifosy) interessata ad acquisire quote della società, fino ad arrivare alla maggioranza. Secondo le ultime indiscrezioni, riportate da Carlo Festa sul Sole 24 Ore, l’operazione prevederebbe un aumento di capitale, a cui Suning non parteciperebbe, mentre BC Partners acquisirebbe il 31,05% di Lion Rock: in questo modo l’azienda cinese resterebbe come minoranza e invece gli inglesi andrebbero al 51% prendendosi la maggioranza dell’Inter.

Ovviamente tutto dipende da cosa deciderà Suning, che ha scelto la strada dell’auto-finanziamento per l’Inter (vista la difficoltà, come per tutte le sue controllate, di trasferire liquidità anche per gli ostacoli del governo cinese sugli investimenti nel calcio).

Fronte stipendi: entro il 16 febbraio dovrebbero essere versati quelli di luglio, agosto e probabilmente gennaio. Per la proroga delle mensilità restanti, novembre e dicembre, servirà un via libera da tutti i tesserati sotto contratto, compresi quelli non più nell’organico (come Spalletti, per esempio).