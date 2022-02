A poco a poco, Alessandro Bastoni è diventata una delle colonne portanti dell’Inter. Il difensore lanciato da Antonio Conte si è preso di prepotenza il posto da inamovibile in nerazzurro, trovando conferme con Simone Inzaghi, alla luce di un rendimento elevatissimo.

23 anni ancora da compiere, Bastoni ha un futuro davvero luminoso davanti a sé. A Napoli, non è stata patita la sua assenza per infortunio, ma Inzaghi punta a recuperarlo per la importantissima sfida di Champions League contro il Liverpool. Non sorprende che diversi club di caratura internazionale stiano pensando seriamente a lui. Uno di questi, in particolare, sembra fare davvero sul serio.

Si tratta del Bayern Monaco, che sta pensando alla sostituzione di Niklas Sule, che ha già firmato con il Borussia Dortmund. I bavaresi si guardano intorno e sarebbero stati colpiti dal profilo dell’interista. Soprattutto il tecnico Julian Nagelsmann lo vedrebbe come rinforzo ideale per la sua retroguardia. Chiaramente non sarà facile convincere l’Inter a lasciare andare uno dei suoi prospetti migliori, ma, secondo il portale iberico ‘Fichajes.net’, il Bayern valuterebbe Bastoni circa 65 milioni di euro e sarebbe pronto a mettere sul piatto una offerta importante per strappare il via libera. Di certo, se l’Inter acconsentisse a lasciar partire il difensore, pretenderebbe l’intera cifra cash, senza nessuna possibilità di scambio.