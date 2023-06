Zhang sogna i Moratti con l’uomo della svolta Inter: Marotta − GdS

Zhang sogna di raggiungere Angelo e Massimo Moratti come presidente capace di vincere la Champions League all’Inter. Beppe Marotta l’uomo che ha permesso tutto ciò

VERSO LA STORIA − E ora Steven Zhang, che nel 2010 studiava economia in Pennsylvania, punta ad entrare di diritto nella storia dell’Inter: ovvero a braccetto dei Moratti. Angelo vinse due Coppe dei Campioni con la Grande Inter, Massimo una con quella del Triplete. Ora il patron cinese ci prova con la Beneamata di Simone Inzaghi. Costare non costa nulla e lui ci crede (vedi articolo). L’artefice dell’Inter finalista di Champions League si chiama però Beppe Marotta, l’uomo della rinascita. Dai festeggiamenti per una qualificazione in Champions League, al quarto posto quasi rifiutato: con lui l’Inter ha cambiato mentalità, riprendendo quella vincente e ambiziosa che si era smarrita.

Fonte: Gazzetta dello Sport − Davide Stoppini