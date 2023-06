Zhang: «Siamo l’Inter, giocheremo con coraggio dando tutto!»

Zhang, ospite insieme al patron del Manchester City, nell’evento organizzato dalla Uefa per la finale di Champions League carica l’Inter

ONORE − Steven Zhang parla dall’evento organizzato dalla Uefa: «Per noi è un onore essere qui a Istanbul e giocare la finale della Champions contro il City, probabilmente una delle squadre e delle società più forti d’Europa. Siamo l’Inter e nella storia il nostro club ha vinto tutti i trofei possibili, ma allo stesso tempo sappiamo che disputare la finale della Champions è un’opportunità che a me, ai dirigenti e alla squadra può succedere anche una sola volta nella vita. Quindi siamo qui per dare il meglio di noi contro una grande avversaria».

DAREMO TUTTO − Zhang invoca coraggio: «Essere di nuovo in finale dopo 13 anni è un grande onore e ci siamo arrivati, dopo aver vinto in queste stagioni tutti i trofei in Italia, nonostante la crisi con la quale il mondo del calcio ha dovuto convivere grazie al grande lavoro svolto dai miei manager. Giocheremo con coraggio e dando tutto. Come abbiamo fatto fin dall’inizio di questa Champions League. I giocatori, lo staff, i dirigenti, tutti all’interno del club sono stati eccezionali: hanno mostrato la giusta mentalità, il giusto spirito e si sono meritati di essere qui».

Fonte: Gazzetta.it − Andrea Ramazzotti