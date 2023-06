Zanetti: «Finale? Orgogliosi dell’Inter! Per me si giochi già oggi»

Zanetti in serata ha partecipato a un evento a Milano, nel negozio di articoli sportivi The Pitch. Il vice president dell’Inter, come riporta Gazzetta.it, ha dato un breve commento sulla finale di Champions League.

OBIETTIVO CHIARO – Javier Zanetti è chi ha alzato l’ultima Champions League con l’Inter, il 22 maggio 2010. Il vice president, a cinque giorni dalla partita di Istanbul col Manchester City, è pronto: «Ansia per la finale? Fortunatamente manca solo qualche giorno. Fosse per me, si potrebbe giocare già oggi… Dobbiamo essere orgogliosi del lavoro svolto dai ragazzi. Una finale di Champions League non capita spesso, devono godersela fino in fondo».

Fonte: gazzetta.it – Francesco Calvi