Veron: «Inter, difesa solida e attacco assortito! Rosa superiore»

Secondo Veron fra le squadre di Serie A l’Inter è quella con l’organico più completo. Ma deve fare attenzioni a due altri club. Le parole dell’ex nerazzurro a Gazzetta dello Sport.

ESPERIENZA – Juan Sebastian Veron non ha alcun dubbio sulla forza dell’Inter quest’anno. Ecco le dichiarazioni dell’ex calciatore nerazzurro: «L’Inter ha una marcia in più. Sa giocare in tanti modi, sa attaccare in contropiede e sa anche costruire con pazienza la manovra nella metà campo avversaria. Ha giocatori micidiali in area di rigore come Lautaro Martinez, che ha trovato un ottimo compagno come Thuram. Questa coppia è davvero ben assortita. La rosa dei nerazzurri è superiore a quella delle altre squadre. E poi l’Inter ha l’esperienza e la forza fisica per reggere il peso di un’intera stagione che sarà lunga e massacrante. L’anno scorso è arrivata in finale di Champions League e di Coppa Italia, non dimentichiamolo. E poi in difesa è una squadra molto solida, grazie anche al contributo che danno i centrocampisti e gli attaccanti in fase di ripiegamento. Penso che l’Inter debba guardarsi soprattutto dal Milan e dal Napoli. Il Napoli perché è campione in carica e perché ha un centravanti devastante come Osimhen, che pochi riescono a contenere. Il Milan è forte, nonostante i tanti cambiamenti sul mercato gioca bene e va sempre all’attacco. Certo, poi c’è sempre da valutare il peso che potranno avere gli impegni nelle coppe che tolgono sempre parecchie energie».