Ventura: «Inter con la rosa più completa. Arnautovic la sorpresa!»

Gian Piero Ventura, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, esprime il proprio parere sulle potenzialità dell’Inter nella nuova stagione di campionato.

COMPLETA – L’allenatore Gian Piero Ventura risponde così alle domande del giornalista del quotidiano sportivo: «L’Inter ha la rosa più completa del campionato. A centrocampo e in difesa Inzaghi può fare turnover senza veder calare il tasso tecnico. Sono andati via in molti, ma solo Brozovic e Onana erano titolari. Skriniar non giocava più, Lukaku non era di proprietà, Dzeko doveva fare i conti con l’età. Mentre Frattesi mi piace, Pavard è forte e punto su Arnautovic: può essere la sorpresa del campionato. Non farei lo scambio Lukaku-Vlahovic per tre ragioni: età, la piazza contraria e il feeling crescente della coppia Vlahovic-Chiesa».