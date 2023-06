Torino-Inter, Inzaghi studia le staffette. In attacco Curatolo! − GdS

Torino-Inter, ma con testa a Istanbul. Simone Inzaghi studia l’undici anti granata con diverse staffette pronte. In avanti, novità Denis Curatolo

STAFFETTE PRONTE − La finale di Champions League è un appuntamento troppo importante per non pensarci. Torino-Inter sarà una sorta di antipasto per arrivare carichi e pronti a Istanbul. Inzaghi studia l’undici da schierare. Tante le staffette. In porta ci sarà Handanovic. Davanti a lui D’Ambrosio e de Vrij, con Acerbi e Bastoni pronti a darsi il cambio a gara in corso. In corsia presenti Bellanova a destra e Gosens a sinistra con Gagliardini e Asllani al centro. L’altra mezzala sarà intercambiata da Barella e Calhanoglu. In attacco, la novità si chiama Curatolo che dovrebbe giocare al posto di Lautaro Martinez. Al suo fianco, pronta la staffetta Dzeko-Lukaku.

Fonte: Gazzetta dello Sport − Matteo Nava