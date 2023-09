Thuram ha già smentito una diceria. E per l’Inter decisivo il padre – GdS

L’ultima settimana di Thuram è stata una delle migliori della sua carriera, con i primi gol sia con l’Inter sia con la Francia. L’attaccante francese, scrive La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, ha già superato alcune difficoltà e punta ad affermarsi anche grazie al padre Lilian.

AL MEGLIO – C’è un nuovo progetto di grande attaccante a Milano: Marcus Thuram. Arrivato a parametro zero dal Borussia Monchengladbach, soffiandolo al Milan, il nuovo numero 9 dell’Inter si è già integrato al meglio, complice anche il fatto di conoscere l’italiano visti i suoi trascorsi da piccolo a Parma e Torino dove giocava il padre Lilian. E proprio quest’ultimo, riporta La Gazzetta dello Sport, ha avuto un ruolo decisivo per scegliere l’Inter anziché il Milan. Thuram ha già messo a referto un gol, due assist e un rigore procurato, con una prestazione spettacolare con la Fiorentina. Non solo: giovedì ha aperto il conto con la Francia e sta smentendo la diceria che non veda la porta. Dal suo arrivo all’Inter, con uno stipendio da sei milioni, Thuram ha acquisito un nuovo status e vuole una nuova consapevolezza. Con la volontà di migliorare ancora e la sensazione, dalle parti di Appiano Gentile, che i suoi margini di crescita siano notevoli.

Fonte: La Gazzetta dello Sport – Filippo Conticello