Sukur: «L’Inter è grande, Zanetti speciale. Haaland top? Noi con 3!»

Hakan Sukur, ex Inter e leggenda del calcio turco, oggi è in esilio in California perché avverso al presidente della Turchia Erdogan. Ma da Palo Alto non fa mancare l’amore per la Beneamata

FORZA RAGAZZI − Hakan Sukur carica la Beneamata: «Avrei voluto accogliere io l’Inter in città, abbracciare i giocatori, dire che sono fiero di loro e che ce la faranno. Anche se a distanza, tutte le mie preghiere sono per loro. L’Inter è grande, non è mai una sorpresa. Zanetti, poi, è un uomo speciale: ti insegna cosa è questa maglia. Quelli del City forse sono più forti, ma è un 50 e 50. E poi il pubblico turco potrebbe essere decisivo: sarà tutto per Calhanoglu. Anche Gundogan ha origini turche, ma Hakan è il capitano della nostra nazionale».

ATTACCANTI CONTRO − Sukur sull’attacco di entrambe le squadre: «Haaland ha una forza fisica impressionante, ma l’Inter di centravanti di livello internazionale ne ha tre. Dzeko è un uomo da grandi notti, Lukaku è tornato ai suoi livelli e si trova benissimo con Lautaro, che spero sia l’uomo del destino, come Milito del 2010. Inzaghi è un padre buono che ha tracciato una via: da Onana a Brozovic con lui i giocatori si divertono».

Fonte: Gazzetta dello Sport − Filippo Conticello