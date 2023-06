Skriniar convocato in Torino-Inter! La decisione anche su Mkhitaryan e Correa – GdS

Skriniar in Torino-Inter ci sarà perché convocato. Il difensore sloveno ha fatto in tempo per recuperare per l’ultima di campionato. Ecco la decisione per quanto riguarda Henrikh Mkhitaryan e Joaquin Correa secondo la Gazzetta dello Sport.

CONVOCATO – Simone Inzaghi studia la formazione per l’ultima di campionato, si gioca Torino-Inter allo stadio Olimpico di Torino. Tra i convocati ci sarà Milan Skriniar che dovrebbe giocare anche un pezzo di incontro: dopo l’operazione alla schiena, sarebbe il suo ritorno in campo dal 14 marzo. Niente convocazione invece per Mkhitaryan che sarà a disposizione per la finale di Champions League. Out pure Correa.

Fonte: Gazzetta dello Sport – Andrea Ramazzotti