Sensi sfrutta un affare sfumato dell’Inter: nuova chance a Milano? – GdS

Un colpo di mercato sfumato cambia le carte in tavola dell’Inter. Un’altra strada potrebbe aprirsi per Sensi, secondo la Gazzetta dello Sport.

CAMBIAMENTI – Per l’Inter, pur non essendo una priorità rispetto ad altri colpi di mercato – come quello legato all’attaccante -, l’acquisto del sesto centrocampista sembrava ormai ad un passo. Eppure anche l’arrivo di Lazar Samardzic, che comunque in terra milanese ha messo piede per qualche giorno, è sfumato. Per questo motivo, ma non solo, secondo la Gazzetta dello Sport il posto nella mediana interista potrebbe occuparlo Stefano Sensi. Il centrocampista italiano, tornato a disposizione di Simone Inzaghi, al quale ha dimostrato di essere affidabile, ha performato in maniera ottimale nel corso del pre-campionato. L’Inter, dunque, potrebbe essere concretamente disposta a dare una nuova chance a Sensi, fino a poco tempo fa destinato a lasciare nuovamente Milano.

Fonte: Gazzetta dello Sport – Filippo Conticello